Немецкая контрразведка запаниковала: Минобороны России опубликовало карту смерти для немецких заводов

...Запад хотел тихой войны чужими руками, но получил ожесточенный ответ России.... Угу. Интересно, каким образом и в каких областях и именно Запад???

ИА

Ирина Александровна

Незачем заранее сообщать, что мы готовим удар. Сначала разбомбить несколько самых крупных производств и только потом поставить ультиматум остальным производителям!