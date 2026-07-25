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Немецкая контрразведка запаниковала: Минобороны России опубликовало карту смерти для немецких заводов

Немецкая контрразведка запаниковала: Минобороны России опубликовало карту смерти для немецких заводов

Российская разведка нанесла сокрушительный удар по оборонной инфраструктуре Германии, вызвав настоящую панику в Берлине.

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Комментарии
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Генрих
...Запад хотел тихой войны чужими руками, но получил ожесточенный ответ России.... Угу. Интересно, каким образом и в каких областях и именно Запад???
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1 м.
Misha Glusch
удар - так удар! немцы посля няго не скоро очухаются...
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1 м.
ИА
Ирина Александровна
Незачем заранее сообщать, что мы готовим удар. Сначала разбомбить несколько самых крупных производств и только потом поставить ультиматум остальным производителям!
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1 м.