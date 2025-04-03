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В Ижевске суд изменил меру пресечения мигранту из Азербайджана Амалу Ганбарову за ДТП с летальным исходом

В Ижевске суд изменил меру пресечения мигранту из Азербайджана Амалу Ганбарову за ДТП с летальным исходом

ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним, что утром 31 января 2025 года “незаменимый” и “ценнейший” иностранный специалист из Азербайджана, 34-летний Амал Ахил оглы Ганбаров, управляя транспортным средством “BMW X5”, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД, совершил наезд на преподавателя УдГАУ Елену Шляпникову, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе около Центральной мечети.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Проводить СВО надо прежде всего против продажных чиновников, продажных сотрудников правовых и силовых структур и т.д.
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1 д.
Александр Ляшенко
Автор статьи Седой Онегин, накропал нам портрет удачливого во всём ,азера-дельца! Пробы ставить на нём негде, какой он &quot;совершенный&quot;, нам остаётся по просьбе автора, только ещё слёзы о нём пролить! Но хитрожопый автор дистанцируется от слов своих и валит на читателя:&quot;Выводы делайте сами!&quot;. Вот из-за таких как Седой Онегин, эти Амал Ганбаров, азеры-ублюдки празднуют бал в России. Амал Ганбаров, в тюрьму на пожизненное, а Мирзоев Зульфигар Рагим оглы, вон из России с полной конфискацией имущества и бизнеса!Россия для россиян!!!
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1 д.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Когда конец этому бардаку доведут до революции
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6 час.
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