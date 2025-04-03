Александр Ляшенко

Автор статьи Седой Онегин, накропал нам портрет удачливого во всём ,азера-дельца! Пробы ставить на нём негде, какой он "совершенный", нам остаётся по просьбе автора, только ещё слёзы о нём пролить! Но хитрожопый автор дистанцируется от слов своих и валит на читателя:"Выводы делайте сами!". Вот из-за таких как Седой Онегин, эти Амал Ганбаров, азеры-ублюдки празднуют бал в России. Амал Ганбаров, в тюрьму на пожизненное, а Мирзоев Зульфигар Рагим оглы, вон из России с полной конфискацией имущества и бизнеса!Россия для россиян!!!