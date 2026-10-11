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Четверо детей, развод и новая свадьба: почему Владимир Селиванов не скрывает сложностей большой семьи

После свадьбы Владимира Селиванова и Александры Калмыковой в машине неожиданно прозвучала просьба, которую взрослые, кажется, не ожидали услышать именно в этот день.

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