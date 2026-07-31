Убийство в прямом эфире! Кто ещё объявит Дурова* террористом и когда закроют Телеграм — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:21 – О статусе Павла Дурова* и судьбе Телеграм;11:58 - Требования от Армении о плате за аренду ЮКЖД;13:13 - Об отставке правительства Армении;20:10 - Визит Зеленского в США и бургеры с борщом.