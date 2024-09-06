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МИД РФ назвал слова Киева о Путине и Монголии хамством

МИД РФ назвал слова Киева о Путине и Монголии хамством

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров резко отреагировал на слова официального представителя МИД Незалежной Георгия Тихого в адрес российского лидера Владимира Путина.

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