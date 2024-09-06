МИД РФ назвал слова Киева о Путине и Монголии хамством

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров резко отреагировал на слова официального представителя МИД Незалежной Георгия Тихого в адрес российского лидера Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии