Тонну насвая, нунчаки и кораллы изъяли таможенники в аэропорту Толмачево

«За 7 месяцев 2022 года граждане, пересекающие таможенную границу в воздушных пунктах пропуска Сибири, нарушили правила перемещения товаров для личного пользования 2225 раз, – сообщила представитель Сибирской оперативной таможни Ася Молодцова.