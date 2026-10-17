В Татарстане в 2026 году предпринимателям – участникам СВО, членам их семей, а также предпринимателям, чьи сотрудники проходят службу в зоне спецоперации, было направлено 705 миллионов рублей на реализацию бизнес-проектов по программам государственной поддержки предпринимательства.