В Татарстане в 2026 году предпринимателям – участникам СВО, членам их семей, а также предпринимателям, чьи сотрудники проходят службу в зоне спецоперации, было направлено 705 миллионов рублей на реализацию бизнес-проектов по программам государственной поддержки предпринимательства.
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