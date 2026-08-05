Эндрю Корыбко: Зеленский просит включить «Старлинк» для его дронов над всей Россией, Маск не хочет, а Трамп опасается Путина Если Украине будет разрешено использовать Starlink или Starshield над российскими территориями, вероятность удара по НАТО вырастет многократно Эндрю Корыбко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.
Зеленский просит включить «Старлинк» для его дронов над всей Россией, Маск не хочет, а Трамп опасается Путина
Комментарии
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Ураганов Иван
Многие думают,что беспилотники с территории Казахстана запускают,это вряд-ли!
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1 м.
Elena Dmitrieva
Когда уж наконец эту зеленую соплю размажут!!!!
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1 м.
Игорь Кузнецов
Нужно сразу понять откуда такая информация что "Зеленский якобы поделился своим предложением с Трампом"? Системы Starlink или её аналога Starshield могут служить для передачи "картинки" с борта БпЛА для нанесения удара. При этом нужно иметь достаточное число дронов, чтобы наносить эти удары. При том, что наша ПВО неплохо работает. Главное что США пытаются сохранить возможность "посредника" в переговорах. Зачем им сейчас эскалация?
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1 м.
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