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Зеленский просит включить «Старлинк» для его дронов над всей Россией, Маск не хочет, а Трамп опасается Путина

Зеленский просит включить «Старлинк» для его дронов над всей Россией, Маск не хочет, а Трамп опасается Путина

Эндрю Корыбко: Зеленский просит включить «Старлинк» для его дронов над всей Россией, Маск не хочет, а Трамп опасается Путина Если Украине будет разрешено использовать Starlink или Starshield над российскими территориями, вероятность удара по НАТО вырастет многократно Эндрю Корыбко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.

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Комментарии
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Ураганов Иван
Многие думают,что беспилотники с территории Казахстана запускают,это вряд-ли!
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1 м.
Elena Dmitrieva
Когда уж наконец эту зеленую соплю размажут!!!!
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1 м.
Игорь Кузнецов
Нужно сразу понять откуда такая информация что &quot;Зеленский якобы поделился своим предложением с Трампом&quot;? Системы Starlink или её аналога Starshield могут служить для передачи &quot;картинки&quot; с борта БпЛА для нанесения удара. При этом нужно иметь достаточное число дронов, чтобы наносить эти удары. При том, что наша ПВО неплохо работает. Главное что США пытаются сохранить возможность &quot;посредника&quot; в переговорах. Зачем им сейчас эскалация?
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1 м.