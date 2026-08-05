Зеленский просит включить «Старлинк» для его дронов над всей Россией, Маск не хочет, а Трамп опасается Путина

Игорь Кузнецов

Нужно сразу понять откуда такая информация что "Зеленский якобы поделился своим предложением с Трампом"? Системы Starlink или её аналога Starshield могут служить для передачи "картинки" с борта БпЛА для нанесения удара. При этом нужно иметь достаточное число дронов, чтобы наносить эти удары. При том, что наша ПВО неплохо работает. Главное что США пытаются сохранить возможность "посредника" в переговорах. Зачем им сейчас эскалация?