Тоталитарная «толерантность». Финны штрафуют за Христа в угоду «повесточке»

В Финляндии приключилась очередная скандальная история, получившая громкий резонанс. Руководство одной из школ отменило намеченный к проведению в ней концерт старинной музыки только потому, что на этом мероприятии должно было прозвучать произведение христианской тематики.
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