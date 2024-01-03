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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зиньковский о «Спартаке»: «Тяжелый был год. Могли быть выше. Недобрали очков»

Зиньковский о «Спартаке»: «Тяжелый был год. Могли быть выше. Недобрали очков»

«Тяжелый был год. Много всего произошло, особенно в этой части сезона. Не буду ставить оценку. Но, конечно же, не очень хорошо.

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