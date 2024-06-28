Летний лагерь Fun Fest приглашает детей на съёмки в Сочи 🗓 1 июля — 9 августа 📍 Адрес 📞 Телефон 💬 @funfest_bot 📆 Смены: 1–12 июля 15–26 июля 29 июля — 9 августа 📜 Направления: — Кино–съёмка детективного сериала — Постановка театрального шоу — Съемка детской ТВ-программы “Город:Дети” — Постановка модельного шоу «Маленькая топ-модель» 💵 Все участники проекта получают: — Фирменную футболку по выбранному направлению — Диплом участника проекта — Паспорт телеведущего, актёра кино или театра — Сертификаты о прохождении мастер-классов — Двухразовое питание — Развлекательные мероприятия — Съёмки и постановочные часы — Заключительное мероприятие с красной ковровой дорожкой — Участие в церемонии награждения 🎥 Интересный Сочи.