В задания ЕГЭ для школьников из Лефортова внесли изменения

В этом году ученикам школ из Лефортова предстоит сдавать ЕГЭ с изменениями. Проекты документов, определяющих содержание заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году, опубликовал Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).
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