Симона Байлз озолотилась по случаю

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в мировом центре обработки алмазов Антверпене завершился коронацией Симоны Байлз, ставшей самой титулованной гимнасткой планеты в отсутствие основных конкуренток из России.
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