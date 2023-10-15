На Украине признание обрушение экспортного потенциала портов

После выхода России из пресловутой «зерновой сделки» экспортный потенциал украинских морских гаваней снизился не менее, чем на 40 процентов.
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