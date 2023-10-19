В Рособрнадзоре объявили об отмене ВПР по иностранным языкам, а дорогу из Грузии в Россию закрыли для большегрузного транспорта: что произошло, пока вы спали В Госдуме составили предложения по компенсации вкладов времен СССР.
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