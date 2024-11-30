Ascend 910B производства китайской фабрики SMIC значительно отличается от Ascend 910 производства TSMC

Снимки чипа HiSilicon Ascend 910 для искусственного интеллекта, произведенного компанией TSMC, и его собрата Ascend 910B, предположительно произведенного компанией SMIC, показывают, что, хотя чипы имеют много общего, у них есть и существенные различия.
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