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Ascend 910B производства китайской фабрики SMIC значительно отличается от Ascend 910 производства TSMC

Ascend 910B производства китайской фабрики SMIC значительно отличается от Ascend 910 производства TSMC

Снимки чипа HiSilicon Ascend 910 для искусственного интеллекта, произведенного компанией TSMC, и его собрата Ascend 910B, предположительно произведенного компанией SMIC, показывают, что, хотя чипы имеют много общего, у них есть и существенные различия.

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