Удар по Донецку, мошенничество с СБП, люди по-прежнему без тепла: главное к 22 января

"Царьград Новосибирск" продолжает следить за самыми важными событиями в регионе и всей стране.28 погибших – по Донецку нанесли новые удары Страшная террористическая атака ВСУ прошла по Донецку в выходные дни 20 и 21 января.
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