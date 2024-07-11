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Марочко: в Харьков прибыли украинские боевики, мобилизованные из мест заключения

В Харьковскую область доставили мобилизованных украинских граждан из числа заключенных. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости о том, что в город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которых призвали на воинскую службу из мест лишения свободы.

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