В Харьковскую область доставили мобилизованных украинских граждан из числа заключенных. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости о том, что в город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которых призвали на воинскую службу из мест лишения свободы.