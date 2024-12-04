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Депутат Фетисов заявил, что у российских спортсменов отняли флаг и гимн

Депутат Фетисов заявил, что у российских спортсменов отняли флаг и гимн

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил в Роману Костомарову на Rutube, что спортивные чиновники больше всех виноваты в том, что у российских спортсменов отобрали флаг и гимн.

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