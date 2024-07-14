Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по информации о нарушении прав жителей Пензенской области

В социальных медиа опубликовано обращение жителей города Пензы, которые сообщают о намерении местных властей построить новую автомобильную дорогу, которая, согласно проектной документации, должна пройти сквозь единственный действующий в районе сквер.
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