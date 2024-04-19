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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Пельмени по-турецки. Не воду кипячу, а просто включаю духовку! Сочные до последнего кусочка.

Мы лепим пельмени, итальянцы готовят потрясающие равиоли и тортеллини, а в Турции подают манты. На самом же деле, все эти блюда имеют одну кулинарную родословную, и турки считают, что гастрономические предки всех трех блюд были придуманы одним из турецких племен.

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