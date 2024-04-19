Пельмени по-турецки. Не воду кипячу, а просто включаю духовку! Сочные до последнего кусочка.

Мы лепим пельмени, итальянцы готовят потрясающие равиоли и тортеллини, а в Турции подают манты. На самом же деле, все эти блюда имеют одну кулинарную родословную, и турки считают, что гастрономические предки всех трех блюд были придуманы одним из турецких племен.