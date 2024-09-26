Инсценирование похищения и выдуманный маньяк: дайджест главных и резонансных региональных событий

В Челябинской области школьник выдумал собственное похищение маньяком, а в Вологодской области то же самое сделал уже бизнесмен, однако с инсценировкой, без маньяка и ради того, чтобы не выплачивать долги.
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