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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян провели официальную встречу в Пекине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян провели официальную встречу в Пекине

Премьер Государственного совета Китая Ли Цян встретил премьер-министра России Михаила Мишустина на площади перед Восточным входом с почетным караулом.

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