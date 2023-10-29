Украина не станет продлевать договор о транзите российского газа в Европу. Комментарий Георгия Бовта

Договор заканчивается в конце следующего года. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеровТранзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024 года, когда истекает срок действия контракта между Москвой и Киевом, сообщил глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев.