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  • leonid
    Интересно, что не слышно о  пропалестинских выступлениях арабов внутри  самого Израиля, видно им тоже досталось 7 окт...Антисемитизм шага...
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Украина не станет продлевать договор о транзите российского газа в Европу. Комментарий Георгия Бовта

Украина не станет продлевать договор о транзите российского газа в Европу. Комментарий Георгия Бовта

Договор заканчивается в конце следующего года. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеровТранзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024 года, когда истекает срок действия контракта между Москвой и Киевом, сообщил глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

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