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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турецкий гимнаст Арыджан: «Перед чемпионатом Европы я был на тренировочных сборах в России. Мне это очень помогло»

Турецкий гимнаст Ферхат Арыджан рассказал о тренировках в России.  На чемпионате Европы в Загребе Арыджан завоевал серебро на параллельных брусьях.

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