Вечерняя Москва

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Эксперт дал советы по защите личных данных

Эксперт дал советы по защите личных данных

Защитить данные от утечек в Сеть могут помочь простые, но действенные процедуры. Среди них внимательность при вводе личной информации, автоматическое обновление программного обеспечения, недоверие к источникам информации и резервное копирование.

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