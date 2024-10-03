Земля могла «украсть» Луну у другой планеты за счет гравитации

Недавние исследования ученых из Пенсильванского университета ставят под сомнение традиционное мнение о происхождении Луны, которое утверждает, что она возникла в результате столкновения молодой Земли с другим небесным телом.
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