Коэффициент на победу Иордании в Кубке Азии с начала турнира упал с 70.00 до 4.00

Сборная Иордании вышла в финал Кубка Азии, обыграв в полуфинале Южную Корею (2:0). Перед началом Кубка Азии-2023 шансы сборной Иордании на успех котировались 13-ми – на одном уровне с командами Ливана и Сирии и коэффициентом 70.