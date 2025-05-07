«Конфликт Кадырова и Кремля разгорается. Дело в слухах о проблемах со здоровьем?»: INSIDER-T

За кулисами чеченской политики разгораются нешуточные страсти. На фоне слухов об ухудшении здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова и его длительного отсутствия в публичном пространстве, в кулуарах активно обсуждается сценарий возможной смены власти в республике.