Экс-порноактриса Бавель отказалась от слов про Фигу после его угрозы подать в суд за клевету. Девушка заявляла, что Луиш флиртовал с ней, когда она была на мероприятии с Касильясом

Ранее Бавель рассказала о связи с бывшим вратарем «Реала» Икером Касильясом. Затем в эфире Telecinco девушка заявила, что на том же мероприятии, где ее видели с Касильясом, Фигу предложил ей пойти с ним после того, как она закончит проводить время с Икером.