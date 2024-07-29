Олимпиада-2024. Хоккей на траве. Великобритания сыграет с Нидерландами, Австралия против Бельгии, другие матчи

Действующий олимпийский чемпион в этом виде – сборная Бельгии. Хоккей на траве Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Мужчины Групповой этап Группа А Испания – Франция – 11:00 Великобритания – Нидерланды – 13:45 ЮАР – Германия – 11:30 Положение в группе: Нидерланды – 6 очков (2 игры), Великобритания – 4 (2), Германия – 3 (2), Испания – 3 (2), ЮАР – 1 (2), Франция – 0 (2).
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