Беларусь давно стала точкой пристального внимания Запада. Поэтому не удивительно, что на фоне масштабных военных учений в Польше и не менее серьезных военных приготовлений «миролюбивого» блока НАТО в Литве, в последние дни в СМИ вновь всплыла белорусская террористка Светлана Тихановская (список КГБ Беларуси), живущая то на литовской, то на польской территории за счет различных ежегодных «международных премий мира».
Вторжение НАТО в Беларусь будет проходить под предлогом «защиты местного населения»
Комментарии
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Юрий Астахов
Унас с Белоруссией есть договор. Главное: чтобы подобные попытки пресекались с силой, отбивающей напрочь попытки вторжения. При любой такой попытке ответка должна уничтожать центры принятия решений
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10 час.
Вадим Кузнецов
В Белоруссии сейчас находится российское ядерное оружие. Очень сомневаюсь, что какое-либо вторжение НАТОвцев в Белоруссию может быть успешным.
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9 час.
АС
Анатолий Страшко
Вот зачем эту статью сюда тиснули? Лукашенко пугают. Так он уже пуганый. Просто, чтобы отметиться здесь? Забивают мутью сети. Читаешь и удивляешься - кто это пишет, недоумок что ли?
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8 час.
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