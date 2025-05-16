Урсулу поймали за руку: как глава Еврокомиссии скрывала правду о закупках вакцин Ирина ВальковаВремя пандемии COVID-19 стало для многих испытанием, но для руководства Евросоюза — поводом для принятия беспрецедентных мер и сделок.