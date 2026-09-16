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Царьград

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МВД сообщило о задержании мужчины за травму подростка в метро

МВД сообщило о задержании мужчины за травму подростка в метро

На станции метро "Таганская" в Москве мужчина ударил подростка, случайно зацепившего его самокатом. Нападавший, ранее судимый 48-летний житель Подмосковья, был задержан.

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