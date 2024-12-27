В Санкт-Петербурге 27 декабря продолжит лить дождь

Температура воздуха днем составит 0. +2 градуса К концу рабочей недели, в пятницу, в Санкт-Петербурге будет облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
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