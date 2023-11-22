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Парламентская газета

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Мандат экс-депутата от ЛДПР Власова передан Василине Кулиевой

Мандат экс-депутата от ЛДПР Власова передан Василине Кулиевой

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла решение передать мандат депутата Государственной Думы, который ранее принадлежал парламентарию от фракции ЛДПР Василию Власову, координатору Забайкальского регионального отделения партии Василине Кулиевой.

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