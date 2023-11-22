Мандат экс-депутата от ЛДПР Власова передан Василине Кулиевой

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла решение передать мандат депутата Государственной Думы, который ранее принадлежал парламентарию от фракции ЛДПР Василию Власову, координатору Забайкальского регионального отделения партии Василине Кулиевой.
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