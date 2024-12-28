В ЯНАО бизнесмен из Екатеринбурга подозревается в крупной взятке налоговику

Жителя Тарко-Сале и предпринимателя из Екатеринбурга подозревают в коррупции. Предположительно, бизнесмен пытался подкупить сотрудника налоговой службы и предложил знакомому северянину стать посредником при передаче взятки.
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