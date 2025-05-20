Ученые нашли ключ к тайне самого прочного материала

Ученые ЧелГУ совместно с коллегами из КНР и Саудовской Аравии разработали способ прогнозирования свойств пленок графена — самого прочного материала, используемого в электронике, медицине и промышленности.
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