Новое здание для ТЮЗа в Калуге откроют 1 июня

Калужанам назвали дату долгожданного открытия нового здания для театра юного зрителя. 14 марта актер ТЮЗа Владимир Киселев принял участие в репетиции спектакля уже в новом театре по улице Марата, хотя там еще продолжаются отделочные работы.
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