Губернатор Гусев: Угроза атаки БПЛА в Воронежской области снята

В Воронежской области объявлена и затем снята угроза атаки БПЛА. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене опасности в своём Telegram-канале, уточнив, что угроза была зарегистрирована вечером, в 20:23, но успешно устранена.
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