Луис Фелипе Поссо, представитель опорного полузащитника «Зенита» Вильмара Бариоса, отреагировал на информацию о желании футболиста покинуть петербургский клуб, которая появилась в понедельник в одном из российских телеграм-каналов.
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