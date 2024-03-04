К работе приступаем без раскачки: Андрей Травников о Послании Президента РФ

ЮВ

Юрий Во

Ну вот еще один чиновник показывает свое рвение перед Путиным. Непонятно, почему он ждал Послание Президента, а не "рыл землю" прежде ? Ведь статус губернатора позволяет это делать не по "пинку" сверху, а сразу после получения должности губернатора. Видимо, так устроена наша система Власти : "Все губернаторы набираются решимости и ресурсы и ждут момента, когда их "пнут"". А после "пинка" включают все свои ресурсы и начинают "бить копытом", чтобы потом доложиться "наверх" об успешном исполнении заданий. Но ! До "пинка" ничего делать не будут. Невместно, понимаешь....