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Вечерний Новосибирск

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    Ну вот еще один чиновник показывает свое рвение перед Путиным. Непонятно, почему он ждал Послание Президента, а не "р...К работе приступа...
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К работе приступаем без раскачки: Андрей Травников о Послании Президента РФ

К работе приступаем без раскачки: Андрей Травников о Послании Президента РФ

«Не нужно откладывать подготовку до того момента, когда с уровня федеральных министерств пойдут уже сформулированные установки, нужно проделывать предварительную работу: оценивать состояние документации, объектов, земельных участков, наших региональных программ.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Ну вот еще один чиновник показывает свое рвение перед Путиным. Непонятно, почему он ждал Послание Президента, а не &quot;рыл землю&quot; прежде ? Ведь статус губернатора позволяет это делать не по &quot;пинку&quot; сверху, а сразу после получения должности губернатора. Видимо, так устроена наша система Власти : &quot;Все губернаторы набираются решимости и ресурсы и ждут момента, когда их &quot;пнут&quot;&quot;. А после &quot;пинка&quot; включают все свои ресурсы и начинают &quot;бить копытом&quot;, чтобы потом доложиться &quot;наверх&quot; об успешном исполнении заданий. Но ! До &quot;пинка&quot; ничего делать не будут. Невместно, понимаешь....
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