«Не нужно откладывать подготовку до того момента, когда с уровня федеральных министерств пойдут уже сформулированные установки, нужно проделывать предварительную работу: оценивать состояние документации, объектов, земельных участков, наших региональных программ.
К работе приступаем без раскачки: Андрей Травников о Послании Президента РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
Ну вот еще один чиновник показывает свое рвение перед Путиным. Непонятно, почему он ждал Послание Президента, а не "рыл землю" прежде ? Ведь статус губернатора позволяет это делать не по "пинку" сверху, а сразу после получения должности губернатора. Видимо, так устроена наша система Власти : "Все губернаторы набираются решимости и ресурсы и ждут момента, когда их "пнут"". А после "пинка" включают все свои ресурсы и начинают "бить копытом", чтобы потом доложиться "наверх" об успешном исполнении заданий. Но ! До "пинка" ничего делать не будут. Невместно, понимаешь....
Ответить
7 час.
Свежие комментарии