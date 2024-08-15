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Мы соседи по планете

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Свежая любовь от японского художника Харухико Кавагути

Свежая любовь от японского художника Харухико Кавагути

Вы когда-нибудь чувствовали такую сильную любовь к своему партнеру, что считали себя одним целым? Были ли вы когда-нибудь так влюблены, что чувствовали, будто вы вдвоем существуете в каком-то своем мире, вдали от насущных проблем и забот? Вы когда-нибудь пытались, что называется, слиться воедино? Эти парочки пытались.

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