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Аргументы и Факты

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В Иране военные США впервые применили в бою безэкипажные катера-камикадзе

В Иране военные США впервые применили в бою безэкипажные катера-камикадзе

Соединенные Штаты Америки впервые применили в бою безэкипажные катера-камикадзе, они атаковали инфраструктурные объекты в иранском городе Бандар-Аббас, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

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