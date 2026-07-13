В Иране военные США впервые применили в бою безэкипажные катера-камикадзе

Соединенные Штаты Америки впервые применили в бою безэкипажные катера-камикадзе, они атаковали инфраструктурные объекты в иранском городе Бандар-Аббас, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
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