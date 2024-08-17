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Киев согласен сдать Донбасс - готовится "референдум". Инсайды о MI-6 уже в Сумах и заявление генерала: Зеленского убьют раньше

Киев согласен сдать Донбасс - готовится "референдум". Инсайды о MI-6 уже в Сумах и заявление генерала: Зеленского убьют раньше

ФОТО: Коллаж ЦарьградаСегодня 18K прочитали Инсайдеры узнали, какое безумие творится сейчас в украинском Генштабе и киевских политических кулуарах.

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