Андрей Травников отметил дальнобойщика Дмитрия Ивженко из Новосибирска

Дмитрий Ивженко перевозит на своей фуре гуманитарные грузы с 2022 года. Новосибирец доставляет бойцам оборудование и технику, маскировочные сети и окопные свечи, одежду, продукты питания и воду, письма солдатам и многое другое.
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