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Вечерний Новосибирск

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  • Эльдар Алиев
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  • Eduard
    Сволочь фермерская!Медведя-убийцу за...
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    Сам фермер и виноват,он осел.А медведь не виноват,что есть хочет.Для животных нет магазинов.Животных вообще беречь надо!Медведя-убийцу за...

Андрей Травников отметил дальнобойщика Дмитрия Ивженко из Новосибирска

Андрей Травников отметил дальнобойщика Дмитрия Ивженко из Новосибирска

Дмитрий Ивженко перевозит на своей фуре гуманитарные грузы с 2022 года. Новосибирец доставляет бойцам оборудование и технику, маскировочные сети и окопные свечи, одежду, продукты питания и воду, письма солдатам и многое другое.

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