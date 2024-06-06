Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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8 головоломок для тех, кто любит пошевелить мозгами

8 головоломок для тех, кто любит пошевелить мозгами

Начиная разгадывать головоломку, чего вы хотите? Дать ответ за считанные секунды или действительно "поломать" голову, чтобы мозг немного закипел  от нестандартного мышления? Сегодня мы предлагаем именно второй вариант.

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