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Пушков: власти США до сих пор не выдвинули какую-либо версию, опровергающую обвинения Херша в подрыве Америкой «Северных потоков»

Пушков: власти США до сих пор не выдвинули какую-либо версию, опровергающую обвинения Херша в подрыве Америкой «Северных потоков»

Власти Соединенных Штатов до сих пор не выдвинули какую-либо версию, опровергающую обвинения журналиста Сеймура Херша в подрыве американской стороной газопроводов «Северный поток».

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