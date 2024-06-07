Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Кремле не исключили изменения структуры администрации президента

В Кремле не исключили изменения структуры администрации президента

В Кремле не исключают возможности внесения изменений в структуру администрации президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что о соответствующем указе объявят незамедлительно.

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