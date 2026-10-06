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ИА Регнум

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Мирошник: ВСУ в течение неделе били по гражданским объектам до 1200 раз в сутки

Мирошник: ВСУ в течение неделе били по гражданским объектам до 1200 раз в сутки

Украинские формирования в течение недели до 1200 раз в сутки наносили удары по гражданским объектам на территории России.

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